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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,04 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0476071,56
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu85,8013791,38
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0737741,04
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0835110,69
Deniz Port. Altın Fonu0,0375130,64
TEB Portföy Altın Fonu0,0733800,64
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0617490,63
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2895530,63
Fiba Portföy Altın Fonu0,0255420,63
Ak Portföy Altın Fonu0,0693610,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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