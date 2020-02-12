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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,95 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,74 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0810052,20
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0293641,95
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5063991,74
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0863651,69
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0307291,46
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0137151,40
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF41,2868411,34
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7581971,33
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1743001,32
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)0,1114791,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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