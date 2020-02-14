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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,02 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,99 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

14.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:02En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "QNB Finans Portföy BYF", yüzde 1,02 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,99 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,5774961,24
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)69,9036461,02
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,1301260,99
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2042820,94
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,8876170,87
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,9219420,81
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0215210,80
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0280960,79
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5227780,74
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0437840,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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