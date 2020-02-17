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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,61 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

17.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:40En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,93 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,61 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3465380,99
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143050,93
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0310450,61
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0482500,59
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,9108780,53
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0619920,43
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0524160,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1795900,41
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0661430,41
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0842340,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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