En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,619492 1,05 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,088112 0,73 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112379 0,73 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066616 0,72 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,945624 0,71 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033710 0,71 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034708 0,66 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,943289 0,65 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097297 0,60 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,623917 0,58

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,73 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve "TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)