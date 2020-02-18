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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,73 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve "TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

18.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:36En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,73 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve "TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,6194921,05
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0881120,73
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1123790,73
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0666160,72
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,9456240,71
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0337100,71
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0347080,66
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,9432890,65
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0972970,60
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,6239170,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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