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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy BYF" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Portföy Altın Fonu0,0261061,39
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,9234031,19
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0442751,15
Deniz Port. Altın Fonu0,0382561,14
TEB Portföy Altın Fonu0,0748301,13
Ak Portföy Altın Fonu0,0707231,13
İş Portföy Altın Fonu0,0343931,11
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0305131,11
HSBC Portföy Altın Fonu2,6589781,10
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0422541,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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