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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

20.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:14En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0146392,08
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,3377011,81
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3533581,50
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0495161,34
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu88,6928371,25
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0218101,19
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0287251,18
QNB Finans Portföy Altın BYF28,0409551,18
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0294800,97
Fiba Portföy Altın Fonu0,0263370,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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