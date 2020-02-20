En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014639 2,08 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 23,337701 1,81 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,353358 1,50 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,049516 1,34 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 88,692837 1,25 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021810 1,19 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028725 1,18 QNB Finans Portföy Altın BYF 28,040955 1,18 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029480 0,97 Fiba Portföy Altın Fonu 0,026337 0,88

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,50 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)