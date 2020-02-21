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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,06 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

21.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:02En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "QNB Finans Portföy BYF", yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,06 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,6053401,15
QNB Finans Portföy Altın BYF28,3528131,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0290301,06
Fiba Portföy Altın Fonu0,0265920,97
TEB Portföy Altın Fonu0,0761700,96
Deniz Port. Altın Fonu0,0389330,96
İş Portföy Altın Fonu0,0350040,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0450840,94
Garanti Portföy Altın Fonu0,0884180,94
HSBC Portföy Altın Fonu2,7056880,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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