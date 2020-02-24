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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,20 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

24.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:26En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,20 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,07 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,39 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0812203,20
Tacirler Portföy Değ. Fon2,1105743,07
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4425802,39
QNB Finans Portföy Altın BYF28,9065211,95
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,2722661,86
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,5434641,84
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0295411,76
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4100621,72
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8839641,71
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,4981321,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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