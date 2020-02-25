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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,34 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 3,33 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.

25.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:40En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,34 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 3,33 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0472333,34
Fiba Portföy Altın Fonu0,0278213,33
TEB Portföy Altın Fonu0,0797523,33
Garanti Portföy Altın Fonu0,0924003,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0324603,29
İş Portföy Altın Fonu0,0366133,27
HSBC Portföy Altın Fonu2,8301163,26
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0449623,25
Ak Portföy Altın Fonu0,0752373,25
Deniz Port. Altın Fonu0,0407123,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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