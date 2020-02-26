Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,18 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

26.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:38En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,18 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,81 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,62 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0834692,18
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3173820,81
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0340860,62
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4402880,49
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,5524590,46
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0321780,45
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0848100,40
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1087020,22
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,1836580,18
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1593450,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 15:52:02