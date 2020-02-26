En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,083469 2,18 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,317382 0,81 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034086 0,62 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,440288 0,49 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,552459 0,46 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032178 0,45 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,084810 0,40 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,108702 0,22 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,183658 0,18 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,159345 0,17

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,18 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,81 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,62 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)