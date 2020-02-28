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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,30 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,67 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

28.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:32En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,30 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,67 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF29,3330071,52
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0299051,30
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0467240,67
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,3362510,64
Fiba Portföy Altın Fonu0,0275240,34
HSBC Portföy Altın Fonu2,8006740,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0321030,29
TEB Portföy Altın Fonu0,0788250,27
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3060190,26
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0679420,25
0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:19:14