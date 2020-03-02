En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,656201 1,57 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044768 1,51 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,062556 1,15 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 599,840798 0,99 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,024584 0,77 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032959 0,72 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,068367 0,63 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,032282 0,48 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067615 0,47 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,104383 0,43

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)