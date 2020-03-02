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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.

02.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:50En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,51 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu79,6562011,57
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0447681,51
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0625561,15
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF599,8407980,99
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0245840,77
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0329590,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0683670,63
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0322820,48
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0676150,47
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,1043830,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:41:22