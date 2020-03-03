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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

03.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:38En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,52 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 4,47 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0133554,52
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0706394,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0463843,61
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu82,5264093,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0800893,50
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,7071173,25
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,2413143,02
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,3849862,89
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0801852,61
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0794682,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:08:38