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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,30 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,21 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,99 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,30 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,21 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,99 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0697362,30
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,4985322,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5708181,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2282001,65
QNB Finans Portföy Altın BYF28,7033971,61
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0458191,53
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8056751,50
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1065541,23
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0789671,19
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0545511,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:13:45