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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF), yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

06.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:12En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF), yüzde 1,40 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8536641,87
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0384431,40
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0828341,36
QNB Finans Portföy Altın BYF29,0884741,34
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,5236391,34
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,2620081,23
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0204271,12
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1323601,09
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0222491,04
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2303510,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:11:55