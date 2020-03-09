En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 2,88 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.
09.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,89 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 2,88 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,079022
|2,89
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027585
|2,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,046825
|2,88
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040398
|2,85
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,091703
|2,84
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,074484
|2,83
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,807783
|2,82
|İş Portföy Altın Fonu
|0,036285
|2,78
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,032182
|2,78
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,384615
|2,60
Kaynak: AA
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Etiketler : Yapı Kredi Bankası, Ekonomi
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