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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,57 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,54 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,32 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

10.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:26
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,57 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,54 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,32 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF588,4232710,57
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0685440,54
Ak Portföy Altın Fonu0,0747250,32
TEB Portföy Altın Fonu0,0792760,32
Garanti Portföy Altın Fonu0,0919960,32
Deniz Port. Altın Fonu0,0405270,32
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0469720,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0322810,31
Fiba Portföy Altın Fonu0,0276680,30
HSBC Portföy Altın Fonu2,8159050,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Ekonomi
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