En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,53 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,12 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
11.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:36
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,53 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,12 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009795
|7,32
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,043295
|5,53
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,064427
|5,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|76,185659
|4,82
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025584
|4,02
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030266
|3,04
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073152
|2,77
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051762
|2,36
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,083467
|2,14
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,199930
|2,11
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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