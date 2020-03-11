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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,53 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,12 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

11.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:36
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,32 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 5,53 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,12 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0097957,32
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0432955,53
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0644275,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu76,1856594,82
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0255844,02
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0302663,04
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0731522,77
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0517622,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0834672,14
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,1999302,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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