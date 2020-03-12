En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 1,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
12.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:36
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 1,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035093
|2,96
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,079745
|1,03
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|14,390416
|1,01
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019426
|0,87
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,097178
|0,73
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,079358
|0,70
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040573
|0,69
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,047025
|0,69
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,818740
|0,69
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,074810
|0,69
Kaynak: AA
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