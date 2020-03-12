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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 1,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

12.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:36
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Fokus Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 1,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0350932,96
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,0797451,03
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF14,3904161,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0194260,87
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0971780,73
TEB Portföy Altın Fonu0,0793580,70
Deniz Port. Altın Fonu0,0405730,69
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0470250,69
HSBC Portföy Altın Fonu2,8187400,69
Ak Portföy Altın Fonu0,0748100,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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