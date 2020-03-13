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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,68 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 0,28 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,68 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 0,28 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF605,2382181,64
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0240400,68
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5730460,28
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,3980510,22
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,5377130,19
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1208930,19
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0253500,17
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0603090,11
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6747550,10
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0369190,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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