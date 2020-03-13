En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,68 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 0,28 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.
13.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:42
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,68 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 0,28 ile "TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|605,238218
|1,64
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024040
|0,68
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,573046
|0,28
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,398051
|0,22
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,537713
|0,19
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,120893
|0,19
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025350
|0,17
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,060309
|0,11
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,674755
|0,10
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,036919
|0,07
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
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