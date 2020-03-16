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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 10,01 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 9,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

16.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 10,01 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 9,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,06227310,60
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,42943210,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0420149,90
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0693346,40
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0241356,27
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0095044,85
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,4543184,07
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,7989564,07
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0501354,05
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,0188523,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

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