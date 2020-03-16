En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 10,01 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 9,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
16.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,60 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 10,01 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 9,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062273
|10,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|74,429432
|10,01
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,042014
|9,90
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,069334
|6,40
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024135
|6,27
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009504
|4,85
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,454318
|4,07
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|0,798956
|4,07
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050135
|4,05
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,018852
|3,87
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi
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