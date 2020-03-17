En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,83 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,21 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.
17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,83 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,21 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033216
|2,83
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|615,941472
|1,56
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024417
|1,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,432795
|1,05
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068486
|0,94
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,607799
|0,88
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,134101
|0,71
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,068087
|0,45
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,539211
|0,14
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025315
|0,07
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Ekonomi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Ekonomi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ekonomi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Ekonomi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Ekonomi
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı