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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,83 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,21 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

17.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:30
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,83 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,21 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0332162,83
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF615,9414721,56
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0244171,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4327951,05
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0684860,94
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6077990,88
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1341010,71
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0680870,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,5392110,14
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0253150,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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