En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,808805 8,37 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,059635 7,36 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027578 7,00 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040212 6,97 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068305 6,35 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023444 4,91 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035934 4,37 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070957 2,90 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,256194 2,66 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044909 2,57

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,37 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 7,36 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 7,00 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA