En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,37 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 7,36 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 7,00 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
18.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:54
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,37 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 7,36 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 7,00 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|71,808805
|8,37
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,059635
|7,36
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027578
|7,00
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,040212
|6,97
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,068305
|6,35
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023444
|4,91
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035934
|4,37
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070957
|2,90
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,256194
|2,66
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044909
|2,57
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi
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