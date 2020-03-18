Menü
Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,37 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 7,36 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 7,00 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

18.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:54
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,37 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 7,36 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 7,00 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu71,8088058,37
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0596357,36
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0275787,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0402126,97
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0683056,35
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0234444,91
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0359344,37
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0709572,90
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,2561942,66
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0449092,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Erdoğan Ekonomi
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Ekonomi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Ekonomi
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Ekonomi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Ekonomi
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı