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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,21 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 3,14 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

24.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:52
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,21 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 3,14 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,67 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF29,0154003,21
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0551153,14
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0283532,67
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0399032,64
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,8987152,50
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,8623882,21
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,6198972,06
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0254621,67
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4250121,47
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0601451,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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