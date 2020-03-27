En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062362 7,01 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,573018 6,48 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043952 5,88 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066811 5,28 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072622 5,23 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,772770 4,90 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053631 4,84 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,854784 4,73 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,474138 4,52 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024096 4,32

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,01 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 6,48 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 5,88 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA