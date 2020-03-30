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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,53 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy AGI Değ. Fon" ve yüzde 1,77 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

30.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:42
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,53 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy AGI Değ. Fon" ve yüzde 1,77 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0337732,53
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0354301,81
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,1969201,77
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF619,4761770,82
Aura Portföy Değ. Fon0,6593690,74
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0734190,70
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5580070,43
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0622250,42
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,0191320,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2238040,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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