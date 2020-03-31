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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 4,61 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

31.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:04
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 4,61 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu76,9026775,07
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0626694,61
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0440244,46
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0392384,23
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0729964,11
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3587473,04
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0234202,47
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0632442,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF632,8249482,15
QNB Finans Portföy Altın BYF30,6146802,00
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

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