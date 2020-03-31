En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 76,902677 5,07 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062669 4,61 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044024 4,46 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039238 4,23 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072996 4,11 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,358747 3,04 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023420 2,47 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,063244 2,31 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 632,824948 2,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 30,614680 2,00

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 4,61 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 4,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA