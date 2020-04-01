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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,62 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

01.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:14
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,62 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,55 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 3,45 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0662743,62
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,7572893,55
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,8289553,45
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,7362133,39
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,5243293,38
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0503613,29
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,3195113,10
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0518122,91
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1778292,79
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0343922,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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