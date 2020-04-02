En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,38 ile "Ak Portföy AGI Değ. Fon" ve yüzde 1,35 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
02.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:58
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 1,38 ile "Ak Portföy AGI Değ. Fon" ve yüzde 1,35 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|642,752547
|1,70
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,075603
|1,38
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|13,037573
|1,35
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,017110
|1,18
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,941568
|1,15
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,032034
|1,12
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,758087
|1,06
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,018823
|0,95
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,630839
|0,91
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,453480
|0,87
Kaynak: AA
Etiketler: TEM Otoyolu, Ekonomi