Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,90 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

09.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:59
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,90 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 3,07 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0683713,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,2782993,07
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0085222,96
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0691632,47
Tacirler Portföy Değ. Fon1,6516822,15
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0778311,75
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2307521,72
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0552141,70
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0472681,67
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0284121,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Ekonomi
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs salgını kripto paraların önünü açar mı? Uzman isimden merak edilen soruyu yanıt Ekonomi
Koronavirüs salgını kripto paraların önünü açar mı? Uzman isimden merak edilen soruyu yanıt
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:38: Fed'den 2,3 trilyon dolarlık kredi desteği için ilave adım - Ekonomi 16:32: Son Dakika: Gece yarısından itibaren benzine 9 kuruş, motorine ise 12 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 16:28: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi 16:22: Fed 2.3 trilyon dolarlık destek programını açıkladı - Ekonomi 16:22: AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Ekonomi 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 15:17: Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir - Ekonomi 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler