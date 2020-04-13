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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,00 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,94 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:38
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,11 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,00 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,94 ile "TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,8513772,11
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)63,5699572,00
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1907811,94
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,1670541,93
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0515011,49
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,3522111,39
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0885581,31
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0457541,30
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,3781221,27
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu0,9252161,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: İş Bankası, Ekonomi
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