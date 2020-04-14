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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu", yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

14.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:54
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu", yüzde 3,05 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,68 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3732653,61
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0481603,05
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0082832,68
QNB Finans Portföy Altın BYF33,0780102,61
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,8734282,59
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0335172,00
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,5238201,88
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu7,0814801,85
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0257781,73
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu0,9117951,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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