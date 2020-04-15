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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,58 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 4,26 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,12 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

15.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:52
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,58 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 4,26 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,12 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu0,9134594,58
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu87,0788624,26
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0501454,12
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,8946433,84
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF14,7588673,81
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0341363,76
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1618923,54
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0708033,29
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu0,9416113,27
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,3153592,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Sek, Ekonomi
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