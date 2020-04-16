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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu", yüzde 1,23 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,21 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

16.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:06
En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,29 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu", yüzde 1,23 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,21 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0247561,29
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF662,7650551,23
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0341571,21
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,1425521,20
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,5363941,07
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,7213650,99
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0479680,98
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0379400,93
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1589370,88
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0221420,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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