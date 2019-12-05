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En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, dünyada en fazla sıtma hastalığı Nijerya'da görülüyor.

05.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:36En fazla sıtma Nijerya'da görülüyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre, dünyada en fazla sıtma hastalığı 'da görülüyor.
"2019 Dünya Sıtma Raporu"na göre, dünyada sıtma vakası, yüzde 25 ile en fazla Nijerya'da yaşanıyor.
2018'de yaklaşık 155 milyon insanın sıtmaya yakalandığı, bunun 84 milyonun Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydedildi.
Nijerya'dan sonra Afrika'da en fazla sıtma hastalığının görüldüğü ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Fildişi Sahili, Angola, Mozambik ve Nijer olarak sıralandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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