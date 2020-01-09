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En genç EKODOSD üyesi, Abbas Yolcu'ya konuk oldu

EKODOSD'un 2000 doğumlu en genç üyesi olan üniversite öğrencisi Selin Aktaşoğlu, radyo programı yapımcısı Abbas Yolcu'nun programına canlı yayın konuğu oldu.

09.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:19En genç EKODOSD üyesi, Abbas Yolcu'ya konuk oldu
EKODOSD'un 2000 doğumlu en genç üyesi olan üniversite öğrencisi Selin Aktaşoğlu, radyo programı yapımcısı Abbas Yolcu'nun programına canlı yayın konuğu oldu.

Bugüne kadar 200'den fazla ülkeye seyahat ederek bu alanda Türkiye rekorunu elinde bulunduran kişi olan Prof. Dr. Orhan Kural'ın sunduğu ve Barış Manço'nun isim babası olduğu programda, Türkiye Gezginler Komisyonu Başkanı olan Selin Aktaşoğlu'nun, 2020 yılında planlanan Mısır, Belarus, Cezayir, Namibya gezi programları konuşuldu.

Bugüne kadar birçok ülkeyi gezen Selin Aktaşoğlu, gittiği ülkelerle ilgili gelecekte farklı kültür ve yaşamları anlatan bir kitap çalışması yapacağını ifade etti. - AYDIN

Abbas Yolcu, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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