En Genç Resmi Taraftara En Genç Kaptandan Jest

Türkiye liglerinde biletli olarak maç izlemek için 7 yaş zorunluluğu olan Passolig uygulamasından dolayı gün sayan koyu Bursaspor taraftarı minik Kültekin Çınar, 7 yaşına girdiği gün hayallerine kavuştu. 11 Kasım 2018'de yeşil beyazlı ekibin Kasımpaşaspor ile karşılaşmasında taraftarlar arasında Timsah Arena olarak anılan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda yerini alan minik taraftar Gültekin Çınar daha önce televizyondan izlediği hayranı olduğu Bursasporlu futbolcuları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

TRİBÜNDE KUTLAMA

Bu minik taraftarın daha önce maçı stadyumda izleme isteğini yaş sınırından dolayı reddetmek zorunda kalan Uludağ OSB yetkilileri, minik taraftarın 7 yaşını doldurduğu gün passolig ile stadyumda maç izlettirmenin yanı sıra 7 yaşındaki koyu Bursasporlu Kültekin Çınar'a unutamayacağı bir jest yaptı. Bursasporlu yöneticiler ve Bursaspor'un kaptanıyla irtibata geçen Uludağ OSB yetkilileri, maç başlamadan hemen önce minik taraftarı soyunmaodasına götürerek Spor TotoSüper Ligin en genç Kaptanı Ertuğrul Ersoy ile buluşturdu. En genç kaptan Ertuğrul Ersoy, en genç resmi taraftar 7 yaşındaki Kültekin Çınar'a forma hediye etti. Daha sonra tribündeki yerini alan küçük taraftara bir jest daha yapan kaptan Ertuğrul Ersoy ve Uludağ OSB yetkilileri Bursaspor logolu bir pasta ile minik Kültekinin doğum gününü kutladı.