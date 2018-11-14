En Güçlü Silahımız Üreteceğimiz Bilgi ve Teknolojidir"

Atatürk Üniversitesi
'nde, öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini hızlandırmak, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen uyum günleri kapsamında fakülte ve yüksekokullara yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "Uyum ve Eğitim Semineri" başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, rektörlük tarafından düzenlenen 2018-2019 eğitimöğretim yılı uyum günlerinin 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen açılış programıyla başladığı belirtildi.
Açıklamada, programın üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin kampüste yaşam, eğitim, ulaşım, beslenme, barınma, sağlık ve spor gibi konularda detaylı bir şekilde bilgilendirilmelerinin planlandığı ve üniversitelerini daha yakından tanımaları için düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, kendisi başta olmak üzere tüm akademik, idari personel ve birimlerin öğrencilerin hizmetinde olduklarını belirtti.
Köklü, bin yılı aşkın bir ilim mirasına yaslanmış, yıllar içinde kendi geleneğini oluşturmuş ve kurumsallaşmasını tamamlamış olan 61 yıllık Atatürk Üniversitesinin, öğrencisi için gerekli bütün kaynaklara ve sayısız imkana sahip büyük bir üniversite olduğunu aktaran Çomaklı, "Sizler de kendiniz, üniversiteniz, bu ülke ve insanlık için yılmadan, yorulmadan evrensel etik değerler ve demokratik normlar çerçevesinde elinizden geldiğince gayret göstereceksiniz. Ülkemizin eğitimi, sanayisi, diplomasisi, siyaseti, iş hayatı ve diğer bütün alanlarında değişimin öncülerini ve liderlerini yetiştirmiş olan Atatürk Üniversitesi, sizlerden de bu doğrultuda gayret bekliyor. Sizlerin de böyle iddialı bir yolun başlangıcı olan üniversite eğitimini, sürecinde derslerinize böyle bir anlayışın getirdiği sorumluluk hissi ve şevkiyle sarılmanızı, araştıran, sorgulayan, üreten ve ürettiğini kullanılabilir ürüne çevirecek çalışmalar bekliyor." ifadelerini kullandı.
Çomaklı, üniversitenin yeni çağın zorunlu kıldığı üniversite anlayışı gereği "Yeni Nesil Üniversite" olma yolunda çok önemli ve ciddi bir değişim sürecinden geçtiğini anlatan Çomaklı, şunları kaydetti:
"Bir kamu üniversitesi olarak her çalışmasında ve etkinliğinde kamusal ve toplumsal yararı göz önünde bulundurmaya özen gösteriyoruz. Eğitimin en önemli parçası kültür ve sanat etkinlikleridir. Bu sebeple entelektüel gelişimleriniz için kampüs ve üniversite etkinliklerine katılınız. Bin yıllık bir eğitim geleneğinin devamı olan Atatürk Üniversitesi, kuruluş amaçları gereği başta güzel Erzurum
'umuz olmak üzere, bölgemizin, ülkemizin her anlamda kalkınmasına ve nihayet dünya barışına katkıda bulunacak önemli hizmetler sunmuş, sunmaya devam etmektedir. Erzurum tarihtir ve Anadolu'nun bizzat kendisidir. Erzurum, medeniyetlerin kavşağında, İpek Yolu
'nun heybetli kültür kervanlarının soluklandığı ve hayat bulduğu yerdir. Sayısız ilim ve irfan sahibini, fikir ve sanat adamı yetiştirmiştir. Sizler, eğitim süreniz boyunca şehrin fiziki varlığının yanında bu manevi çehresinin de farkında olarak beslenmelisiniz."
Programa, fakülte dekanları, daire başkanları, araştırma merkezi müdürleri ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler katıldı.
Erzurum,Çomaklı,Atatürk Üniversitesi
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:17