En güvenilir aşı kendi bilim insanlarımızın üreteceği aşı olacak

Geleneksel araştırma yöntemlerini yeni nesil teknolojilerle harmanlayan "araştırmanın akıllı şehri" CURIOCITY Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, Türkiye 'nin COVID-19 ile sınavını anlamak için operasyon iş ortağı Diyalog Araştırma ile birlikte Türkiye temsili 1122 birey ile mobil bir araştırma gerçekleştirdi. 22 Mart 2020'de, salgının başlamasından on gün sonra, Türkiye genelinde 54 ilde mobil anket yöntemiyle 8 saat içinde tamamlanan araştırmaya göre, "hangi ülkenin üreteceği aşıya güvenirsiniz?" sorusuna her 3 kişiden biri "Türkiye" cevabını verdi.

Türkiye dışında bir aşı geliştirdiğinde güvenilecek 2.ülke Çin

%34 en çok Türkiye'de bir aşı üretilirse güveneceğini belirtirken, %16'lık bir kesim Çin'de geliştirilecek aşıya güven duyacağını söylüyor. Diğer güven duyulacağı belirtilen ülkeler ABD (%9) ve Almanya (%9), ardından Güney Kore (%6) ve Küba (%4).

18-24 yaşlarındaki gençler arasında Türkiye cevapları %23'e gerilerken, ABD %29 ile ilk sıraya yerleşiyor.

Türkiye'de geliştirilebilecek aşıya en yüksek güven 25-34 yaşlarındaki bireylerden geliyor, %48.

45 yaşından itibaren, Çin'de üretilecek aşıya güven %23 seviyesine yükseliyor. Aynı şekilde, bu yaşlardaki bireylerde Almanya için verilen cevaplar da artıyor; 45-54 yaşlarında %13'e, 55-64 arasında ise %16'ya yükseldiği görülüyor.

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Araştırmanın Türk halkının korona virüs ile ilgili tutumları ve davranışlarına dair ortaya çıkardığı diğer bulgular şöyle:

Korona virüs ile ilgili haberleri hemen herkes, %98, takip ediyor.

Cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik sınıf dağılımı Türkiye temsili olan araştırma Türkiye'de hemen herkesin, %98, korona virüsten hızla haberdar olduğunu gösteriyor.

Virüsün bulaşmasından en çok kadınlar endişe duyuyor, %91.

Her 3 kişiden 2'si (%67) halkın gerekli önlemleri almadığını düşünüyor. Bu görüş, her 5 kişiden 4'ünün korona virüsün kendisine bulaşmasından endişe duymasını da tetikliyor, (%83). Endişeli olma durumu kadınlar (%91) arasında erkeklere göre (%76) çok daha yaygın.

Bu fark en temel önlem olan el yıkama sıklığında da görülüyor; kadınlar bir günde ortalama 18 kez el yıkadıklarını belirtirken, erkekler arasındaki el yıkama sıklığı bir günde ortalama 11 keze düşüyor.

Türkiye'nin %80'i yaşadığı şehirde korona virüs vakası olduğunu düşünüyor.

Kendi yaşadığı şehirde vaka olduğunu düşünenler 18-24 yaşlarındaki gençler arasında %91, 25-34 yaşlarındakiler arasında da %84 düzeylerinde.

45-64 yaş bulunduğu şehirde vaka olmadığını düşünenlerin en fazla olduğu grup, "benim şehrimde yoktur" diyenler bu yaş grubunda %19'a yükseliyor.

#EvdeKalTürkiye

Halkın çoğu, ülke yönetiminin "herkes kendi sokağa çıkma yasağını uygulamalı" çağrısına uyduğunu belirtiyor, %93. Büyük bir çoğunluk evde kalsa da, araştırmaya cevap verenler içinden %6'lık bir kesimin memlekete ya da yazlığa gittiğini ya da planladığını belirtmesi, "kendi kendini izole etmenin" gerçekten ne anlama geldiği ve seyahatin virüsün yayılmasını nasıl tetikleyebileceği konularında bilincin toplumda tam yerleşmediğini gösteriyor.

Beklenti salgının sıcak yaz aylarına kadar süreceği yönünde.

En iyimser olanlar, %7, salgının 1 ay içerisinde sona ereceğini düşünürken, %21'lik bir diğer kesim 2 ay içerisinde biteceğini tahmin ediyor.

Salgının 3 ay veya daha uzun zaman alacağını düşünenler her 2 kişiden 1'i.

%28'lik bir kesim salgının bitmesine 3-5 ay süre tanırken, her 4 kişiden 1'i (%25) bu sürenin 6 ay ya da daha fazla olabileceğini düşünüyor.

Tüm cevaplardan alınan ortalama, halkın ortalama 5 ayda korona virüs salgınından kurtulacağımızı öngördüğünü gösteriyor

Kaynak: Bültenler