En Güzel Anket Aslında Sokakta Vatandaşımızın Bize Karşı Olan İlgisi"

Cumhur İttifakı Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
, sokakta kendilerine çok güzel bir teveccüh olduğunu belirterek, "En güzel anket aslında sokakta vatandaşımızın bize karşı olan ilgisi, teveccühü. Bu güzellik, teveccühün sandığa yansıyacağına inanıyorum." dedi.
Savaş, seçim çalışmalarını sürdüğü kent merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde son düzlüğe girildiğini söyledi.
Vatandaşlara projelerini anlattıklarını aktaran Savaş, "Vatandaşlarımıza dokunuyor sohbet ediyoruz. Hakikaten sokakta çok güzel bir teveccüh var, en güzel anket aslında sokakta vatandaşımızın bize karşı olan ilgisi, teveccühü. Bu güzellik, teveccühün sandığa yansıyacağına inanıyorum." dedi.
Aydın'da nisan ayından itibaren yeni bir başlangıcın olacağına dikkati çeken Savaş, şöyle konuştu:
"Bu başlangıç hizmetle tanışma olacak ve Aydın vilayeti 17 ilçesiyle o büyükşehir yönetimi altında son 5 yılda kayıp yılları yaşadı. Bu kayıp yılları biz kısa sürede telafi edeceğiz, hizmet dönemi başlayacak. Aydınımızı yaşanabilir bir şehir yapacağız ve bu kendi kendine yeten AŞ ve iş problemlerini çözmüş bir il olacak. Bu il büyük potansiyelini çok iyi bir şekilde değerlendiren rekabet edebilen gelişen, büyüyen, zenginleşen Türkiye
'den daha fazla pay alan jeotermali tarımla, turizmle buluşturabilen bir il olma yolunda hızla ilerleyecek.
Son günlerde büyükşehirde telaş başladı. Biz büyükşehire gelince çalışan arkadaşlarımızı işten çıkartacağımız yönünde yalan dolan bir takım haberleri sürekli dolaştırıyorlar. Biz şunu söyledik bu güne kadar hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadık, bundan sonra da oynamayız. İşinin başında olan dürüst çalışan sorumluluk sahibi kardeşlerimizle beraber yolumuza sonuna kadar devam ederiz ve işçi kardeşimizin de ne hakkı varsa özlük ve mali hakkı olarak fazla mesai ücreti olarak ne varsa bunları da vereceğiz. Ayrıca mayıs ayından itibaren de sendikal haklarını da o anayasamızın temel sendikal haklarını davulla zurnayla vereceğiz."
Aydın, Güncel
Kaynak: AA