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ARKADAŞ SÖZLERİ

Arkadaşlarınıza etkileyici sözler söylemek istiyorsanız arkadaş sözleri, arkadaşa güzel sözler, arkadaşa doğum günü sözleri, arkadaşa kapak sözler, arkadaşa sözler, en güzel arkadaş sözleri, güzel arkadaş sözleri, çok yakın arkadaş sözleri, arkadaşa laf sokucu sözler, arkadaş ile ilgili sözler arkadaşa söylenecek güzel sözler, arkadaşa laf sokan sözler, arkadaşla ilgili sözler, arkadaşlara güzel sözler, arkadaş sözleri kısa, arkadaşa ağır sözler, arkadaşa güzel sözler kısa ve arkadaşa veda sözleri, aşk sözleri kısa etkileyici, aşk sözleri etkileyici, etkileyici aşk sözleri ve etkileyici özlü sözler gibi ifadeleri kullanabilirsiniz. İşte en güzel arkadaş sözleri...

Arkadaşlık ağaca benzer kurudu mu bir daha yeşermez. Nazım Hikmet

Düşmanlarınızla oturup kalkan sizin dostunuz olamaz. Sadi Şirazi

Dost edinmeye bak. Düşmanını bile annen doğurur. Mehmet Akif Ersoy

Herkesle arkadaşlık yapın ama sadece erdemli kişilerle dost olun.

Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin çünkü bülbül güle karga çöplüğe götürür.

Ne günlerdi be deyip güldüğün bir arkadaşın varsa çok şanslısın demektir.

Gülmek senin için bir tutku olsun. Olur da bir gün ağlarsan eğer o da mutluluktan olsun.

Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır.

Geldiğin zaman boşluk dolduran değilsin gittiğin zaman yeri doldurulamayansın canım arkadaşım.

Dostluğun kollarının uzanacağı yerler kısıtlıdır. Ancak kardeşlik kalplere kadar uzanır.

Sen umudum vazgeçilmez tutkum dünüm bugünüm yarınımsın. Ama en önemlisi biricik arkadaşımsın.

Lafla değil yürekle bağlılıktır dostluk. Yalnız anlarda yalnız olmadığını bilmektir dostluk…

Öyle insanlar var ki doğuştan gelir mecburiyettir adına akraba denir. Sonradan gelir kardeşten ötedir adına dost denir.

Koca bir çölde kum tanesi olmak ya da okyanusta su damlası ama en güzeli milyonlarca insan arasından senin arkadaşın olmak.

Onunla konuştuğunda rahatlayabiliyorsan eğer, çok iyi bir arkadaşa sahipsin demektir.

Arkadaşlık ömür boyu, aşklar gönül boyu sürer.

Güvenle başlamış olan arkadaşlıklar, kardeşlik ile terfi kazanır.

Şimdilik hoşçakal arkadaşım. Yine gel yanına senin gibi gülen gözlü yüreği sevgi dolu insanları alıp yine gel olur mu?

Paylaşmaksa çıkarsız sevgiyi hissetmekse içtenliği aramaksa dertlere çözüm güvenebilmekse nedensiz. Sonsuza kadar dostumsun.

Dost bazen minik bir kuş bazen var olmayan sevgili kimi zaman saksıda bir çiçektir ama asıl dost seni senden çok sevendir.

Arkadaşlar yıldızlar gibidir onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin.

Dost dediğin çay gibi olmalı. Şekeri ne eksik ne fazla içine bir tat bırakmalı bazen acı bazen tatlı ama hep ihtiyaç duymalı.

Zaman gelir yollarına kar yağar etrafını hüzün bulutları sararsa ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildiğim kadar buradayım.

Dostluk güzellik ve sevgi kavramlarının sözlük anlamlarını değiştirmek mümkün olsaydı ben senin isminle değiştirmek isterdim.

Dünyada dost denilen kelime yalan. Benim en iyi dostum içkim sigaram. Onlar da terk ederdi olmasa param.

Dostluk ağlamaksa, yüreğindeki acıyı paylaşmaksa, üzüldüğünde sıcak bir kucaksa ve dostluk için ateşe atılmaksa, dünya durana, can bedenden çıkana dek sevdiğimsin.

Dost dediğin çay gibi olmalı. Şekeri ne eksik ne fazla, içine bir tat bırakmalı bazen acı, bazen tatlı, ama hep ihtiyaç duymalı.

Paylaşmanın asaletini hiçbir zaman bencilliğin çirkinliğine tercih etme ve öyle bir arkadaş seç ki sen onun için ölümü düşünürken, o senin için çoktan ölmüş olsun.

Affet beni hep güzeli analım, anılarda tebessüm yaşatalım, ben kırdım, ben üzdüm yaraladım. Mutluluk gölgen olsun arkadaşım.

Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır.

Sözler

DOST SÖZLERİ

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Git rüzgâr dostuma onu nasıl sevdiğimi anlat mutluysa usulca gel yanıma mutsuzsa dostun her zaman yanında diye fısılda kulağına unutmasın yüreğim daima onunla.

Dostluk çukurda biriken yağmur suyu değil ki güneş vurunca kurusun. Bizim dostluğumuz deniz misali buharlaşsa da yağmur misali geri döner iyi ki varsın.

Aşkın gözü kördür, dostluk o gözleri açar...

Yüreğine bir gül yolluyorum, gülüşlerimden. Sesi sevdadır suskunluğun, suskunluğuna sevdalandığım dost. Yüreğinin gülüşlerinde sakla beni.

Bizim ömrümüzde ırmaklar vardır, sularında hayallerimizi yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardır, günlerimiz ayrı geçtiğinde üzüldüğümüz...

Dostluğu menfaati kadar olanın yokluğu, büyük kazançtır.

Hayatın en büyük hediyesi gerçek dostluktur ve ben bunu kazandım.

Dost diyebilmek ve dost diye bilmek. İkisi de ayrı şeylerdir.

Dostlar mutlulukta değil, sorununuz olduğunda sevgisini gösterirler.

Gerçek dostluğun en güzel yanı anlamak ve anlaşılmaktır.

Denizler büyüktür üzerinde durulmaz, dostluklar kutsaldır asla unutulmaz.

Ve bazen de; seninle konuşmak iyi geldi, diyebileceğin birisi olmalı.

Gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de doğrulsan da düşsen de asla peşini bırakmaz.

Gerçek dost, ilk gözyaşını görür, ikinciyi yakalar, üçüncüyü durdurur.

Dostluk gül olmaktır, yaprağı ile de, dikeni ile de.

Deniz derindir ?m? bizim dostluğumuz k?d?r değil.

Dostlarını tanımak mı istiyorsun, hata yap.

Gerçek bir dost? s?hipsen düny?nın geri k?l?nın? ihtiy?cın yoktur.

Konuşurken kendini iyi hissettiğin bir dostu, asla kaybetme.

Kardeş, dost olmayabilir ama dost, her zaman kardeştir.

Dostluk illa yan yana diz dize olmak değildir. Asıl can cana kalp kalbe olmaktır.

En iyi dostunla k?vg? edersin ?m? onu yine seversin.

Hayatında güzel bir hazine arıyorsan dostlarına sıkı sarıl.

Bize hakiki dostlar lazım, çakal her yerde var.

Dostlarını en çok onlar mutluyken değil sıkıntıdayken ara.

Dostlarınızın omzuna yük olmayın, yüküne omuz verin.

Güvensizlik başlayınca, dostluk ölür.

Hayat zaten pis, temiz kalmaya dost arıyoruz.

Dostun ile karanlıkta yürümek kendi başına aydınlıkta yürümekten iyidir.

İyi dostluklar hesapsız kurulur. İçinde beklenti yoktur, çıkarsızlık vardır, ihanet yoktur, güven vardır.

Senin olmadığın yerde seni savunanlar gerçek dostlarındır. Allah onların eksikliğini vermesin.

Ekmeğim aşım helal olsun yiyene, içene. Ama hakkım helal değil; dost gibi görünüp kuyumu eşene.

Gerçek şu ki herkes sizi yaralayacaktır. Yapmanız gereken uğruna acı çekecek kişileri bulmaktır.

Dost düğünde halaya, ölümde tabuta omuz verendir. Biz dostumuzun her daim yanındayız, ayrılmayız.

Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur.

Sözler

DELİKANLI SÖZLER

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Zehirden şifa, soysuzdan vefa beklersen, âlemden şeklini, nüfustan ismini düşürürler.

Yamuk ağaçtan düz baston çıkmaz. Her şeyden önce sözlerinin arkasında dik durmayı öğreneceksin.

Rakıya sormuşlar ne işe yararsın diye, delikanlıyı susturur soytarıyı coştururum demiş.

Geçmişi düşününce bazen çok cesaret göstermeme değil de, tehlikeyi göze almamış olmama üzüldüm.

Ulaşamadığın kadına kaşar demeyeceksin, azıcık delikanlı olup bu beni aşar diyeceksin.

Nasıl doldurduysan hayatımı varlığınla, ben de yazmak isterim adımı defalarca dudaklarımla dudaklarına.

Önemli değil kaç kez yenildiğin, önemli olan kaç yenilgiden sonra yeniden doğrulabildiğin.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, ben sana onuncu köyden sesleniyorum. Seni çok ama çok seviyorum.

Keşke her aşk mutlu bitse keşke her gerçek sevgi layık olanda kalabilse veya unutmak mümkün olabilse…

Hayatı kazanmayı öğrendik ama yaşamayı öğrenemedik hayatımıza yıllar kattık ama yıllara hayat katamadık.

Aşk gülü dikeniyle avuçlamaya benzer. Ellerin kan içinde kalır ama dikenlerin hesabını gülden soramazsın.

Hiç tanımadığım insanlarla birden yapmacık davranarak birden samimi olacağıma, egolu davranarak doğal olmayı yeğlerim. Yapmacıklıktan iyidir.

Yıllar vardır nasıl geçtiğini bilmezdim, bir gün vardır yaşamın anlamını değiştirdi bana dair; hissetmediğimi, bilmediğimi yaşattı, iste o ani senle yaşadım senle sevdim.

Ağlamamı beklediğiniz mendillerle halay çekmezsem bende şerefsizim.

Ben hiç mutlu olmaya çalışmıyorum. Denk gelirse mutlu oluyorum. Gelmezse de canı sağ olsun.

İki şey yıkar insanı… Dostundan gelen ihanet, düşmanından gelen merhamet.

Eğer iyi bir bilardocu olsaydım sizin gibi O. çocuklarını çıktıkları deliklere sokardım.

Silahı bilmem ancak boş insanı Şeytan doldurur.

Oluruna bıraktım artık, gelişi güzel yaşıyorum hayatı. Ve şu üç günlük dünyada hiç takmıyorum, 5 kuruşluk insanları!

Sözler

ETKİLEYİCİ SÖZLER

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Çıkartın sigaraları, bu gece hayal kuracağız!

Beni aşka öyle aç bıraktın ki, yokluğunda kendi duygularımı katık yapıp yedim. Şimdi bir garibim sevdanın yolunda, durağım belli değil, gideceğim yer belli değil.

Hayatı yaşayamam diye korkacağına, hayat akıp giderken sızıntı yapan yeri bul ve durdur zamanı. İçinde bulunduğun anı yaşamayacaksan, ne anlamı kalır ki nefes almanın.

Üzüleceğinizi bile bile üstünüze gelenleri affetmeyin. Bilerek kendinden güçsüzü ezenler, ezilmeyi hak ederler.

Çektiğini acı sanıyorsan, bir de anasız babasız büyümeye çalışan çocuklara bak. Allaha nankörlük etme, bu haline şükret evlat.

Beni en çok terkedilmek olgunlaştırdı. Şimdi öyle bir nasır kapladı ki kalbim, insanların hepsi terk etse bana mısın demez artık.

Sinir uçlarımı yok ettin sevgili. Artık çok istesem de seni sevmeyi, başaramıyorum.

Ben düşüncülerimi diğer insanların fikrini değiştirecek diye paylaşmam. Ben düşüncelerimi benim gibi düşünen insanlarla yalnız olmadıklarını bilmeleri için paylaşırım.

Size sıradan biriymiş gibi davranan hiç kimseyi sevmeyin.

Ne bileyim be sevgili… Öyle güzel baktın ki gözlerime, sevmek değil ölmek geldi içimden.

Ne yaptıysam seni unutamadım…

Biz ne günler gördük reis ne kavgalar verdik reis, gelen vurdu yıkılmadık, bu da geçer değil koca reis…

Kahpeliğin okulu yok ama mezunu çok.

İnsanlar seninle konuşmayı bıraktığında, arkandan konuşmaya başlarlar…

Erkek adamda herkes gibi hata yapar ancak asla ama asla yamuk yapmaz.

Ötesi yok bu duanın benim ol. Benimle, aklınla, aşkınla bin yaşa.

Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi. Seni sürekli gülümsetmeye çalışmam bu yüzdendir.

Unuturum diye uyudum, yine seninle uyandım. Belli ki uyurken de sevdim seni.

Burası gönül demliği yar. Dile dua, çaya dem, yüreğe kıdem. Aşk'a vefalı olan gelsin.

Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim. Bilirsin yüzün aklımdadır hep, ben sesini özlerim.

Karşıdan karşıya geçer gibi sev beni; önce bana, sonra bana, sonra yine bana bak.

Gerçek aşk şans oyunları gibi hayali bile mutlu ediyor insanı. Fakat tutturabilene aşk olsun.

Sen gidersen sesin gider, kokun gider, yüzün gider. Ay dolanır pusularda, tenim titrer ve gecem biter.

Seni seviyorum diyenin sevgisinden şüphe et, çünkü aşk sessiz, sevgi dilsizdir…

Aşk insanı hayata bağlar hayat ise insanı aşka bağlar.

Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.

O kadar güzel unutmuştun ki beni, hatırlatmaya kıyamadım.

Kasımda aşkı bulamadık, kapıyı aralık bıraktık.

Okyanusta ölmez de insan, gider bir kaşık "sevda" da boğulur.

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim.

Sen böyle güzelken bana söz düşmez bakma, şiirler yazdığıma.

Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoştur.

Ne kadar seversen, o kadar sevilirsin derken kafan mı güzeldi.

Gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz.

Başkasının önünü aydınlatırken kendi yolumuza da ışık tutarız.

Öyle bir gel demelisin ki, mesafeler anlamını yitirmeli.

Ne demiş şair. Mutluluğu benimle bulan benimdir gerisi misafir.

Tercihleriniz umutlarınızı yansıtsın korkularınızı değil.

Hava soğuk, umutlar uzak. Demek ki bugün de içimizi çay ısıtacak.

Avucu kadar yüreği olmayan insanları kürek gibi dili var…

Sözler

KANKA SÖZLERİ

Yakın dostunuza etkileyici sözler söylemek istiyorsanız kanka sözleri, kankaya güzel sözler ve kankaya sözler gibi sözleri tercih edebilirsiniz. İşte en güzel kanka sözleri…

"Gerçek kardeş: iIk gözyaşını görür; ikinciyi yakaIar, üçüncüyü durdurur."

"İnsanIar eğIenebiIdikIeri iIe arkadaş oIurIar, anIatabiIdikIeri iIe dost, ağIayabiIdikIeri iIe kardeş."

"Gözünden akan yaşa ortak oIacak kaç kişi var ki kardeşten başka…"

"KiIometreIerce uzakIıkIara gizIenmiş oIsa da kardeşIiğimiz aynı gökyüzünü payIaştığımız sürece biz kardeşiz!"

"Bin damIa umut serpiIsin yüreğine bin umut doIsun günIerine. Bin bir hayaIin gerçek oIsun."

"Dünya yaIan kardeşim, dünya yaIan! Var mı yaIan dünyada baki kaIan MaI da yaIan, müIk de yaIan. Var biraz da sen oyaIan."

"BeIki bir iğne değiIdik ama bizde çok battık be kardeşim bazıIarına."

"KiIometreIerce uzakIıkIara gizIenmiş oIsa da dostIuğumuz aynı gökyüzünü payIaştığımız sürece dostuz!"

"Ruhumdan başka dostum oImadı ve derdimi dinIeyen sadece gönIüm vardı."

"Sen güIerken yanındakiIerde güIer ama ağIarken yaInız ağIarsın onun için öyIe bir ağaca yasIan ki asIa yıkıImasın öyIe bir dost edin ki seni asIa bırakmasın."

"KardeşIik sadece kan bağı iIe oImaz. Din bağıda kardeşIiğe en açık örnektir…"

"Sevginde öIçüIü oI ey gönüI, sevdiğin düşmanın oIur bir gün, düşmanIıkta katı oIma ey gönüI, düşmanın dostun oIur bir gün…"

"Deniz derindir duruImaz dostIuk ebedidir unutuImaz."

"DostIar arasına hasret uçurumu girdiğinde, yıIdızIarIa vusIat köprüsü kurduk yürekten yüreğe. GönIümüzün hasret günIüğüne unutmayı ve unutuImayı hiç yazmadık."

"KardeşIik: düşmesin diye tutmak kardeşIik: bırakamayacağını biIerek dayanmak…"

"DuyguIar vardır anIatıIamayan, sevgiIer vardır kaIpIere sığmayan, dostIukIar vardır hiç bir şekiIde yıkıImayan, bazı insanIar vardır asIa unutuImayan."

"KöpekIerin kardeşIiği, araIarına kemik atıIana kadardır." MevIana

"ArkadaşIar yıIdızIar gibidir, onIarı her zaman göremezsin ama senin için her zaman var oIdukIarını ve seni düşündükIerini biIirsin."

"Devir öyIe bir devir ki; annenden oImayana "kardeşim" demeyeceksin!"

"Gün geIir pusIu bir dünya aydınIık bir yaşama gebe kaIır yeter ki umutIarın hiç bitmesin kaIbin hangi mutIuIuk ve sevgi için çarpıyorsa yaşam sana onu versin."

"KardeşIik sözIerde biten bir cümIe değiI kaIpte atan bir sevgi çemberi oImaIıdır…"

"Rüzgarın kemanını çaIdığı, damIaIarın cama vurduğu bir pencerede yatağına uzanıp da keşke dediğin tüm güzeIIikIer gerçek oIsun."

Bizim ömrümüzde ırmaklar vardır, sularında hayallerimizi yüzdürdüğümüz. Bizim ömrümüzde dostlarımız vardır, günlerimiz ayrı geçtiğinde üzüldüğümüz.

Yürek umutlara gebe olduğundan beri dostluklar ayrılıklara yenik düşmedi yüreğimiz darağacındayken bile ölüme koşup dostumuzu sevmeyi bildik.

Koca bir çölde kum tanesi olmak yada okyanusta su damlası ama en güzeli milyonlarca insan arasında senin arkadaşın olmak.

Zaman gelir yollarına kar yağar, etrafını hüzün bulutları sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildiğim kadar buradayım.

Sakın üzmesin seni karşılıksız sevgiler bağrına taş basarsın acılar bir gün diner giden gitsin aldırma yangınlarda söner sakin bakma arkana krallar önde gider.

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin.

Fani dünyanın baki padişahı değiliz. Biz parçalanmış gönül hırkalarını yamar dikeriz. Biz dostlarla ağlar dostlarla güleriz.

"Deniz derindir duruImaz dostIuk ebedidir unutuImaz."

"En koyu maviIikIeri avucuna, en içten mutIuIukIarı gözIerine, en derin sevgiIeri kaIbine bırakıyordu.hep mutIu oI.."

"GüI kokusu akşamIarda dost hasreti yaşadık beIki yeri geIdi ayrıIıkIara ağIadık ama kaIbimizde yaşattığımız dostIuğumuzu asIa unutmadık

"Ben dostun kokusunu uzak diyarIardan aIırım ve onun güIüşünü nerde oIsa tanırım. Ne mesafeIer mesafedir dostunIa ne de ayrıIıkIar hüzünIü."

"Baharın güneşi bahtına doğsun acıIar kederIer gönIünden uzak oIsun. Tüm güzeIIikIer ve mutIuIukIar senin oIsun."

"Hep zamana yenik düştük esiri oIduk anIamsız koşuşturmaIarın ama bir kez adını yüreğimize kazıdığımız dostIarımızı hiçbir zaman unutmadık."