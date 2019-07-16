En güzel aşk filminin çekimleri başlıyor

Yapımcılığını ARMEDYA YAPIMadına Arda Eroğlu ve Medet Dolaş'ın üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Banu Kaptanoğullarının yapacağı "Seninle Güzel" isimli sinema filminin çekimleri 20 Temmuz tarihinde Tekirdağ'da başlıyor.

Başrollerini ünlü oyuncular Merve Altınkaya ve Bülent Çetinaslan'ın paylaştığı "Seninle Güzel" isimli sinema filmi yönetmeni Banu Kaptanoğulları'nın "Ben yenisini yazana kadar, yazılmış en güzel aşk hikayesi" sözüyle hedefinin büyüklüğünü gösterdi. Senaryomda ki her karakter benim hayalimin parçasıifadesinde bulunan yönetmen Banu Kaptanoğulları, hiçbir oyuncunun karakterlerimi katletmesine izin vermem bu yüzden kadromuzda oyunculuk hevesinde olanlardan değil, mesleği oyunculuk olan kişilerden seçtim vurgusunu yaptı.

Başrollerini Bülent Çetinaslan ve Merve Altınkayanın oynadığı "Seninle Güzel" isimli sinema filminin kadrosunda Seda Kement, Ali Kemal Aydın, Sevda Dalgıç,Ayhan Işık, Fatih Küçük,Ataonur Öztürk, Tolga Öz, Gaye Yılmaz,Osman Çengel , Arda Eroğlu,Seda Aktuğlu,İpek Yükçü, Teoman Ayık gibi isimlerin yanı sıra sürpriz konuk isimlerinde kadroya dahil olacağı belirtildi. Oyuncularla anlaşmalara imza atan Medet Dolaş ve Arda Eroğlu çekimlere başlamak için tüm hazırlıkları tamamladılar.