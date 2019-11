En güzel asker sözleri! Etkileyici Türk sözler! Başarı sözleri, güven sözleri, motivasyon sözleri

Çevrenizi etkilemek ve etrafınızdaki insanların motivasyon seviyesini artırmak için asker sözleri, Türk sözleri , başarı sözleri, güven sözleri ve motivasyon sözlerini kullanabilirsiniz. Sözlü ifade olarak kullanabileceğiniz Türk sözleri, başarı sözleri, güven sözleri ve motivasyon sözlerini aynı zamanda sosyal medya mecralarında paylaşarak da etki oluşturabilirsiniz.

ASKER SÖZLERİ

Aramasın gözler o şimdi asker.

Ağaç kırılır gövdesi kalır, Dedeniz Mehmet gider namı kalır.

Hainlere korku salan, cephelerde kelle alan, vatan için şehit olan Özel Harekat…

Güneydoğuda oyunlar bozar, şehir şehir sokak sokak destanlar yazar Özel Harekat...

Türk askeri eğer savaşa girerse siz anca mezara girersiniz.

Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen 360 gün sonra tekrar deneyiniz.

Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.

Dağların tepesine, eşkıyanın alnına, kızların kabine ölümsüz Mehmetçik yazacağım.

Her erkek bir gün asker olacak fakat her asker bu vatanı koruyamayacak.

Spora gidememekten yakınıyordun ya. Al işte spor senin ayağına geldi, iyi değerlendir.

Bu vatan bizimdir ferman gerekmez. Askerin olduğu yere yabancı giremez.

Biz denizci değiliz ki her limanda bir sevgilimiz olsun, biz komandoyuz dağlar sağ olsun.

Ne şehitler verdik vatan uğruna bizde bitmez Mehmetçik bu vatan uğruna.

Öyle bir toplum var ki çığlık atsan duymayan öyle bir kalbim var ki kurşunlara doymayan.

Doğan her güneş gençliğimin kaybıysa, batan her güneş şafağımın kaybıdır.

Her sabah mercimek yemeyi çatalla hoşaf içmeyi elbise yerine çuval giymeyi asker ol da gör arkadaş.

Gece nöbetlerinde beni aklına getirmemeye çalış. Uyurken üstlerine yakalanmanı istemem.

Bize vatan delisi diyorlar, kafayı vatanla bozmuşsunuz diyorlar. Çok şükür kafamız bozuk, kanımız değil.

Bir Türk askerinin göz yaşı dağı taşı duman edecek.

Öfkemiz sarsın her yanı Türk askeri yürüye yürüye… Dökülsün düşmanın kanı, yaşasın güçlü Türkiye.

Dünya üzerinde bir yere Türk ili denildiği anda gözümüz bayrağımızı, kulağımız ise ezan sesini duymak ister.

Yarına türkü olur bizim gülümsemelerimiz. Asla bitmeyecek ölüşlerimiz.

Hakkını helal et anam. Vatan için canımı vermeye gidiyorum.

Onlar bayrakta al, yıldızlar da hilaller. Dönmeyeceklerini bilerek gidiyor. Arkaların da öksüz bırakarak.

Vatan diye bir hastalığa tutulduk. Allah şifa mifa vermesin.

Bayran solmasın diyerek kanlarını döken koca yiğitler var.

Vatanımda gözün varsa eğer mezarın derin olur bunu unutma.

Zume eğilmeyenler, güce boyun bükmeyen tek soylular Türk askeridir.

Asker olmak o kadar gurur ve onur verici bir duygudur ki; Vatanı korumak her gencin elinde olmayan bir anahtardır.

Askere dua edin, teröre lanet edin. Nöbet sırası bende hakkınızı helal edin.

TÜRK SÖZLERİ

Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk'ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.

Türkler kahramandırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.

Türk'e dünya yetmeyecektir. Dört yön ile yedi kıta asla yetmez. Aya çıksak bile ay da gitmez. Güneşi yakacağız biz!

Türk'ten başkasını biz asla sevmeyeceğiz. Bir Türk kadar kimseyi de düşünmeyeceğiz.

Ey büyük yüce Türk insanı! Devşirme seni devşirmeye kalkmadan, sen aklını başına getir! Çoklar diye korkmamalısın, az olsak bile çekinmemelisin.

Hüküm sürerdi Türk töresi, gerek duymazdı günlere kadınların hiçbiri.

Yakarım şu dünyayı da asla Türk'ü ezdirmem. Tanrı şahidim olsun ki sizi bu sakakta rahatça gezdirmem.

Biz milliyetçiliğimizi Balkanlarda katledip, Filistin'de pusuya düşürülüp öğrenebildik. Milliyetçilik bize hak olmuyorsa kimseye hak olmaz.

Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk'ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.

Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.

Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.

Bir milleti yok etmeyi istiyorsanız askeri istilaya lüzum bulunmuyordur. Onlara tarihini unutturabilmek, dilini bozabilmek, dininden soğutmak ve dolayısı ile manevi değerini ahlakını soysuzlaştırabilmek yeterli olacaktır.

Türk milletinin yaratılış nedeni cihana hakim olmasıdır.

Türk'ü kolu asla bükülmez. Türk'ün gücünün biteceğini düşünürseniz yanılırsınız! Bir defa kalkan bayrak bir daha asla yere inmeyecektir.

Bu dünya iki padişaha yetecek kadar büyük değiIdir. Yavuz SuItan SeIim

DeniIdi mi bir yerin adına Türk beIdesi; gözüm aI bayrak arar, kuIağım ezan sesi. Necip FazıI Kısakürek

Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eyIemişizdir. II. Mustafa

Türk korkmaz, korkutur. Bir şey isterse onu yapmadıkça vazgeçmez. Hangi işe eI atarsa başarır. Semame İbn-i Eşref

Bir yeri eIde tutmak, o yeri fethetmekten daha zordur. Osman Gazi

AIIah, peygamber korkusu biImez aIçakIar! Unutmayın ki, intikam gecikir ama asIa yaşIanmaz! SuItan IV. Murad

Yardım aImaya aIışan, emir aImayada aIışır! SuItan IV. Murad

DevIetIeri yıkan tüm hatanın aItında, nice gururun gafIeti yatar. Yavuz SuItan SeIim

Eski Türk'ün bugün de milli gelenekselleriyle devam eden sözü namustur. Telakkisini ahlaki bir meziyet olup ortaya koyar. Türklerin dikkat çekici olan ahlaki bir özelliği ise utangaç bir millet olmasından kaynaklıdır.

Türk'ün ahlaki seviyesi çocukluğunda almış olduğu iyilik telkinleri ile değil çevresinde fenalık görmemek sureti ile oluşmaktadır.

Türk gibi ölüme güler yüzle bakan bir eri başka bir ülkede bulamazsın. Sadece ona iyi bir komutan gerekmektedir.

Türklerden başka bir yerde dini ve vatanı uğruna düşünmeden canını vermeye hazır bir asker bulunmamaktadır.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türklerden başka bir devlet bu kadar uzun bir süre ayakta duramamaktadır.

Türklük ile ilgili sözler paylaştığımız Türklük sözleri yazımızın sonuna geldik.

Türk'e karşı kim oluyorsa olsun arş ileri, arş ileri, arşımız var. Bu ülkemizde Türk İstiklal marşımız var. Ay yıldızlı bayrağımız var! Biz Türk milletiyiz Türk.

Türk bayrağı gökte dalgalanabilecek bir sancaktır. Biz Türkler ise yalnızca Allah'ın önünde eğilebiliriz!

Türk milleti asla kahpe olup arkadan vurmaz! Biz hain de değiliz vatanı satmayız. Biz Türk milletiyiz bırakın bizi vatanımızı ve bayrağımızı namusumuz sayalım.

Denildi mi bir yere Türk Beldesi. Gözüm al bayraktan başkasını aramaz kulağım da sadece ezan sesini!

Dünyada iki bilinmeyen vardır; biri Kutuplar, diğeri Türkler…

Türk'ü anlamamak için tarihe göz yummak gerekir. Haksız saldırılar ve adi iftiralar önünde Türk'ün vakur kalışı, kuşku yok ki körlerin gerçeği, eşyayı anlamadıklarını düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu soylu davranış o adi iftiralara ne açık bir cevap oluyor.

Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, Türklere hayran olurdunuz.

İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.

Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz.

Türklerden bahsediyorum. Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur.

Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelendir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.

MOTİVASYON SÖZLERİ

Elde edebileceğiniz en büyük ilham kaynağı, başkaları için ilham kaynağı olduğunuzu bilmektir. Uyanın ve bugün ilham verici bir hayat yaşamaya başlayın. Günaydın

Kalkın, taze bir başlangıç yapın ve parlayan fırsatları yakalayın.

Dün başaramadığınız şeylerden pişmanlık duyarak uyanmayın. Bugün neleri başaracağınızı düşünerek uyanın. Günaydın.

Bazı günler sizin kendi güneşinizi aydınlatmanız gerekir.

İki şey sizi tanımlar. Elinizde hiçbir şey olmadığı zamanki sabrınız ve her şeye sahip olduğunuz zamanki tavrınız.

Eğer her gün birazcık bir şey üstüne çalışırsan, büyük bir şeyle sonuçlandırırsın.

Hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim.

Asla vazgeçme. Kalbin yorulduğunda, ayaklarınla yürü; ama yola devam et.

Güneş, diz çökenlerden önce, ayakta duranların üzerinde parlar.

Hayatınızın hikayesini yazarken,kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin.

Artık bizim olmadığı için dünü kurtaramayız, ama yarını kaybetmek veya kazanmak bizim elimizdedir. [Lyndon B. Johnson]

Bugün hiçbir şey yapmayabilirsin ve belirsiz bir yarının olur… veya daha iyi ve parlak bir yarını şekillendirmek için bugün iyi bir şey yapabilirsin. Karar senin.

Yeni bir günle beraber, yeni düşünceler ve yeni bir kuvvet de gelir.

Hızlı deneyin, hızlı başarısızlığa uğrayın ve hızlı bir şekilde kendinizi yenileyin.

Kaybedecek bir şeyiniz yoksa, kazanacak çok şeyiniz var demektir.

Kişi bir şeye kendini tamamen adadığında, Tanrı da onun için harekete geçer.

Ne zaman ki güçlü olmak, tek çare olarak kalır; o zaman anlarsın ne kadar güçlü olduğunu.

İnsanlar hayallerinize gülmüyorsa, hayalleriniz yeterince büyük değil demektir.

Zor bir durumdan çıkmanın en iyi yolu, içinden geçmektir.

Ne kadar ileri gidebileceğini, ancak çok uzağa gitmeye cesaret edenler keşfedebilir.

Mucize, enerjinizi korkularınıza değil, rüyalarınıza verdiğiniz zaman başlar.

BAŞARI SÖZLERİ

İşte en güzel başarı sözleri…

İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.

Jean-Paul Sartre

İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum.

Henry David Thoreau

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.

Ben Sweetland

Baş+arı: "Baş" olmak için "arı" gibi çalışmak gerekir.

Mümin Sekman

Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil, yaşanan deneyimlerden alınır.

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. (Andre Gide)

Kişisel başarı için televizyonunuzu öldürün. (Steve Chandler)

Para asıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. (Chamfort)

Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır. (La Rochefoucauld)

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. (Ben Sweetland)

Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. (Malcom S. Forbes)

Gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir. (Sweeney)

Her başarının bir son kullanma tarihi vardır. (Mümin Sekman)

Başarı yolunda sürat, isteğin şiddeti kadardır. (Dale Carnegie)

Başarısızlıklar, kuvvetlilere daha da kuvvet verir. (Saint Exupery)

Başarı bilgi ister. Bilginin de beşte dördü 'ilgi'dir. (Mümin Sekman)

Bir şeyleri başarmanın sırrı, harekete geçmektir. (Dante Alighieri)

İyi çalışan, sık gülen ve çok seven başarıyı elde eder. (Aldous Huxley)

Başarı sizden üç şey ister: Tutku, teknik ve cesaret. (Mümin Sekman)

Asla başarının hayalini kurmadım. Onun için çalıştım. (Estee Lauder)

Mark Twain

Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur.

Benjamin Disraeli

İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanın doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir.

W.E.Deming

Coşku, zekadan daha önemlidir.

Albert Einstein

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.

Ziya Gökalp

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir.

Shelton Skelton

Dünyanın acı ile dolu olduğu doğrudur ama bir çok insan da bunun üstesinden gelmektedir.

Helen Keller

Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar.

Alfred North Whitehead

Arzu varsa çözüm de vardır.

Anonim

Olumsuz düşünceleri zihinsel canavarlar halini almadan önce yok edin.

Anonim

Sizi korkutan her deyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize "Ben bu dehşeti yaşadım. Bundan sonra gelecek şeylere hazırım" dersiniz.

Eleanor Roosevelt

Kimi insanlar yaşamımıza girer ve çıkarlar. Kimileride bir süre yaşamamızda kalır ve kalbimizde ayak izlerini bırakırlar, o zaman bir daha asla aynı insan olamayız.

Anonim

İnsanın ruhu felç olmaz. Soluk alabiliyorsanız, düş de kurabilirsiniz.

Yeterince sevginiz varsa dünyada ki en mutlu ve en güçlü insan olursunuz.

Dr. Emmet Fox

Hata değil çare bulun.

Henry Ford

Annem hep, "Herkesin kaderini kendisinin çizdiğine inanırım. Yaradanın sana

Mark Kay

Yapabildiğimiz her şeyi yapsaydık, buna kendimiz bile şaşardık.

Thomas Edison

Kafesten çıkınca değil, kafesi içimizden çıkarınca özgürleşiriz.

Mümin Sekman

Başkaları için duyduğun kaygı, kendin için duyduğun kaygıların önüne geçtiği zaman olgunlaşmışsın demektir.

John Mac Noughton

Zenginlik ve güzellikle birlikte bulunan ihtişam geçicidir ve kolay zedelenebilir. Erdemse muhteşem ve ölümsüz bir servettir.

Sallust

Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir. Çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu artırır.

Zoroaster

Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir.

Sokrates

Başarınızı ilk unutan, başarısızlığınızı ilk gören siz olun.

Mümin Sekman

Engeller beni durduramaz, her bir engel kararlılığımı daha da güçlendirir.

Leonardo da Vinci

Üstelemek başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince uzun süre ve yüksek sesle çalarsanız, birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz.

Henry Wadsworth Longfellow

Bir kitap bir aynadır. Ona bir eşek bakacak olursa karşısında elbette bir evliya görmez.

George C.Lichtenberg

Öykü sözcüğünün kökeni depo kelimesidir. Bu nedenle öykülerin birer depo oldukları söylenebilir. Şeyler öykünün içinde saklanırlar ve bu şeyler anlamdır.

Michael Meade

Çömez yakınıyormuş: "Bize öyküler anlatıyorsun ama anlamlarını açmıyorsun." Usta yanıt vermiş: "Biri sana meyveyi çiğneyerek ikram etse hoşuna gider miydi?"

Paul Brunton

Oğlum, bütün hayatımı kolların ve ayakların belirlemeyecek. Hayatına asıl yön verecek olan beynin ve kalbindir. Bir şeyi gerçekten istiyorsan, bütün engelleri yenip ona ulaşabilirsin.

GÜVEN SÖZLERİ

Hayatta iki şeye güveniyorum. Biri aynaya baktığımda gördüğüme, diğeri yukarı baktığımda göremediğime.

Kendine güvenen bir adamı avlamak ne kadar kolaydır. (Fr?ncesco P?tr?rcu)

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır. (Goethe)

Kendine güven kazanmanın biricik yolu, başarısızlığa yer vermeyecek derecede bir şeye iyi hazırlanmaktır. (Lockwood Thorpe)

Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin.

Güven, tek kullanımlıktır.

Güvenme vefasızın tekine bugün över yarın söver.

En güzel insan güven verendir.

Güvenilmek, sevilmekten iyidir. George Macdonald

Yarına güvendim bugün beni sattı.

Unutma, her ten haz verebilir ama her omuz güven vermez.

Yeneceklerine inananlar, yenerler. Vergilius

Güven, gözyaşı gibidir gözden düştümü bir daha geri gelmez.

Dostluğu öldüren en tehlikeli silah, güvensizliktir.

"Hiç kimseye güvenmiyorum" diye bir şey yoktur, "Zamanında o'na güvendiğim için, artık kimseye güvenmiyorum" diye bir şey vardır.

Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur. (Epicure)

Çok güvenirseniz aldatılırsınız, ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer. (Frank Cr?ne)

Güvensiz kalplerimizi, karaktersiz insanlara borçluyuz.