En güzel "Babalar Günü" hediyesi oğlunu sağlıklı görmek

Kaynak: AA

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da babasından gerçekleşen 10'da 6 uyumlu ilik nakli ile hayata tutunan Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan, sağlığına kavuşarak babasına en güzel "Babalar Günü" hediyesini vermek istiyor.4,5 yıl önce baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli "ALL" teşhisi konulan Sonat Emre Özcan için tüm çabalara karşın yüzde yüz uyumlu donör bulanamadı. Bunun üzerine babasından nakledilen iliğin vücuduna uyum sağladığı Özcan'ın tedavi süreci devam ediyor.Trombosit ve kan ihtiyacı için sık sık hastaneye giden Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl daha bu şekilde tedavisinin süreceğini söyledi. Evde bilgisayar başında vakit geçirdiğini ya da erken saatlerde sinemaya gittiğini anlatan Özcan, hastalığında riskli sürecin devam etmesi nedeniyle her ortamda bulunamadığını belirtti.Babası iler arasında güçlü bir bağ olduğunu söyleyen Özcan, nakilden sonra bunun daha da kuvvetlendiğini aktardı.Hastalığından önce babası ile bilardo, bovling oynadığını, yüzdüğünü anlatan Özcan, şimdi ise daha çok evde birlikte vakit geçirdiklerini belirterek, "Babamla bilardo, bovling oynamayı ve yüzmeyi çok özledim. Babamla tek vücut olduk, ilik kardeşi olduk. Babamın bendeki yeri çok farklı, sağlıklı olmam onun için en iyi hediye olacak." diye konuştu."Lösemi ile mücadele eden ailelerimizi unutmayalım"Onur Özcan da oğlunu iyi gördüğü sürece kendisini mutlu hissettiğini belirtti.Babalar Günü'nde kendisine verilecek en büyük hediyenin oğlunu sağlıklı görmek olduğunu ifade eden Özcan, "Onu daha iyi ve daha sağlıklı görmek en büyük arzum. Birlikte iliği tutturmayı başardık ama süreç bitmedi, devam ediyor. Şu an her şey yolunda gidiyor, umarım bu süreci de güzel bir şekilde atlatacağız." ifadelerini kullandı.İliğin vücuttaki savaşının devam ettiğini vurgulayan Özcan, oğluna 3 haftadır her gün trombosit, 3-4 günde bir de kan verildiğini söyledi.İnsanlara kök hücre bağışçısı olmaları ve düzenli kan vermeleri yönünde çağrıda bulunan Özcan, bir yandan oğlunun sağlığı ile uğraştıklarını diğer taraftan da kan arayışlarına girdiklerini belirtti. Sosyal medya aracılığıyla kan bulabildiklerini anlatan Özcan, "Stoklar dolu olsa biz de bu arayışları gerçekleştirmeyeceğiz, kafamız daha rahat olacak." diye konuştu.Sonat Emre ve Öykü Arin Yazıcı gibi Türkiye'de çok sayıda ilik bekleyen çocuk bulunduğunu anımsatan Özcan, "Hasta çocuklarımızı, lösemi ile mücadele eden ailelerimizi unutlayalım. Zor bir süreç, maddi ve manevi her şekilde etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.Oğlu ile birlikte yüzmeyi özlediğini dile getiren Özcan, "Oğlumla daha önce yaptığımız birçok etkinliği yapamıyoruz, ama inşallah süreç bitince yapacağımıza inanıyoruz. Oğlumun bisikleti var, 9 yaşından beri 2 ya da 3 kere binebildi, birlikte binemedik. Güzel bir özlem. İnşallah onu da birlikte yapacağız, mutlu bir şekile yaşantımıza devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.