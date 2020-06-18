En güzel bayrağı yaptılar ödülü kaptılar

Develi ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen en güzel bayrak yapma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri sosyal mesafeye uyularak verildi.

En güzel bayrağı yaptılar ödülü kaptılar
18.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:49
Develi ilçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen en güzel bayrak yapma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri sosyal mesafeye uyularak verildi.

Develi Müftülüğü bayanlar gençlik koordinatörü Rukiye Eken, "Biliyorsunuz aslında bu yarışmamızı biz Şubat ayında düzenledik. Mart ayının başında dereceler belirlendi. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma gününde planladığımız gibi ödüllerimiz verilecekti ancak pandemi nedeniyle bugüne kaldı. Ödül törenimiz bugünde sosyal mesafe kurallarına uyarak inşallah ödüllerimizi gerçekleştiriyoruz. Ne kadar manidar ki ödül törenimiz Kartal Pençe ve Kaplan Pençe harekatının olduğu günlere denk geldi. Biz burada öncelikle Develi Müftülüğü Gençlik Kordinatörlüğü olarak bu harekattaki bütün güvenlik güçlerimize, askerlerimize bütün görevlilerimize başarılar diliyoruz. Onlara buradan selamlarımızı iletiyoruz. İnşallah ödül törenimize geçiyoruz ben ödüllerinizi takdim etmek için Develi İlçe Müftümüz Zekeriya Koçak hocamızı sahneye davet ediyorum" diye konuştu.

Yarışmada kazananlara ödüllerinin verilmesinin ardından konuşan ve İlçe Müftülüğünden ayrılan Develi İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak veda konuşmasında, "Ben çok çabuk ağlarım, bana Develi'den götüreceğim en kıymetli hediye budur. Tabi sizleri inşallah unutmayacağız ama insan yeni gittiği yerde yeni insanlarla tanışıyor. İster istemez geride kalanlar ikinci plana düşüyor ama bu hediye unutulmaz bunu evin en güzel yerine asacağım inşallah. Sizleri de unutmayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Develi, Koçak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Bakan Soylu’nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Haber
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Merve Boluğur, Nişantaşı’nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Haber
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Son Dakika: LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››En güzel bayrağı yaptılar ödülü kaptılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:55: Botsvana'da 3 ayda 154 fil ölü bulundu - Haber 00:53: Son dakika! Düzce Valisi Atay atandıktan sonra ilk ziyaretini 15 Temmuz şehidinin ailesine yaptı - Haber 00:51: Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü - Haber 00:29: İzmir'de, organize suç örgütüne operasyon: 11 tutuklama - Haber 00:28: Yunan Sahil Güvenlik, göçmenleri açık denizde bıraktı - Haber 00:04: PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi - Haber 23:56: Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı - Haber 23:34: Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı - Haber 23:15: Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı - Haber 22:27: Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi - Magazin