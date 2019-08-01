En güzel Cuma mesajları - 1 Ağustos Cuma gününe özel en yeni resimli Cuma mesajları 2019

Cuma günü resimli cuma mesajı gönderilmesi ya da resimli cuma mesajlarının paylaşılması ülkemizdeki oldukça yaygındır. Cuma mesajları göndermek isteyenler için en yeni ve en güzel cuma mesajlarını derledik. Cuma mesajları ile uzakta olan sevdiklerinize kendinizi hatırlatarak onları mutlu edebilirsiniz. İşte 1 Ağustos Cuma gününe özel en yeni resimli Cuma mesajları 2019...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH bizi şikayet değil Şükredenlerden eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

Allahın (c. c. ) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, talebelere zihin açıklığı nasip eylesin. Hayırlı cumalar diliyorum.

Kalbinizden gecen tüm dualar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar..

Günlerin en değerlisi Cumadır. Cuma günü bayramlardan ve aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız mübarek olsun.

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşaALLAH.

Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allahtan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir. En içten dualarımız kabul olsun cumamız da mubarek olsun.

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle! Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım; inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar…

Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı Cumalar dilerim.

Ya Rabbi; gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim tane tane. Her bir çekişte af diyerek sığındım rahmetine. Hayırlı Cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçiniz olsun. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbi; sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle dualarımızı kabul eyle. Cumamız mübarek olsun.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2019



Resimli cuma mesajları, cuma günleri özellikle sabahtan cuma gününün hayırlı olmasını Allah'tan dilemek ve Cumanız Mübarek olsun temennilerini iletmek amacıyla eş, dost, akraba, arkadaşlarına gönderdikleri, güzel, anlamlı, hadisli, dualı, ayetli mesajlardır.

Bu denli hayırlı bir günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel anlamlı resimli cuma mesajlarını herkesin paylaşması için sayfamızda toparladık. İşte en güzel, en güncel Cuma mesajları veCuma tebrik sözleri…

Cuma günlerinde sevdiklerinize göndermek için aradığınız kısa cuma mesajları ve resimli cuma mesajları cuma kutlamak ve cuma tebriği göndermek isteyen tüm kişilerin ulaşması için yazımızda yer alıyor.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…