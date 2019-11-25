En güzel dini sözler! Huzur sözleri, derin sözler, ölüm sözleri, Hz Ali sözleri ve düşündüren sözler

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DİNİ SÖZLER

Dizi sözlerin etkisi ile manevi dünyanızı zenginleştirebilir, kavramlara İslami açıdan bakmayı öğrenebilirsiniz. İşte en güzel dini sözler, dini güzel sözler, pek güzel sözler dini, dini resimli sözler indir, etkili dini sözler, İslami dini sözler, kısa dini sözler resimli, resimli dini sözler, anlamlı dini sözler, dini anlamlı sözler, güzel dini sözler, güzel sözler dini aşk sözleri, dini sözler resimli ve en güzel dini sözler.

HUZUR SÖZLERİ

Huzur sözleri iç iç huzur bulma y lunda ilerleyebilir huzur sözleri, huzurla ilgili sözler, huzur ile ilgili sözler ve huzur veren sözlerle manevi dünyanızı zenginleştirebilirsiniz.

Tek kurtuluşumuzun Duam. Seni yüreğimden dilime düşürene hamdolsun

Belki de ezan dünyayı Ez Rabbini an demekti.

Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse vardır.

Allah'ım gönlümde lanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.

Allah bir kulu severse yalvarmasını dinlemek için onu sıkıntı verir.

Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

Sizin davranışlarınıza bakıp da müslümanlığa özenen kimseler yoksa imanınızı gözden geçirin.

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

Tatlı suyun başı, kalabalık olur. Mevlana

Kurdun elinden çobanlık gelmez. Sadi

Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

Allah oyunbozanların en büyüğüdür.

Kim Allah'tan korkarsa Allah na bir çıkış yolu ihsan eder.

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.

Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resul Allah.

Kaç dil bildiği önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan… Hz. Mevlana

Sana gelen her iyilik Allah'tandır… Kötülük ise nefsindendir.

Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.

Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.

Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm'ı konuşur. Hz. Muhammed (SAV)

Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir. Hz. Muhammet (SAV)

Aklın abdesti ilim ile gönlün abdesti aşk ile alınır. Hz. Ali

Allahtan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur. Mevlana

Eğri ok, doğru yol almaz. Hz. Ali

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. Hz. Ali

İnsanı maskara eden, dilidir. Sadi

Sözler

ÖLÜMLE İLGİLİ SÖZLER

Ölümü hatırlamak ve ahiret hayatının farkında olmak için ölümle ilgili sözler, ölüm ile ilgili sözler ölüme inat sözleri okuyabilir, bu sözlerden feyz alabilirsiniz.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Vasiyet edecek bir malı bulunan müslümanın vasiyeti yanında olmaksızın üst üste iki gece geçirmeye hakkı yoktur." İbn Ömer radıyallahu anh. Buhârî.

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Kişinin yaşarken bir para sadaka vermesi ölürken yüz para sadaka vermesinden daha hayırlıdır." Ebû Saîd radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

Doğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz. Vict r Hug

Ölüm, bazen bir ceza bazen bir armağan, ç ğu zaman da bir lütuftur.

Ölümden kaçmak için attığımız her adım, bizi meğer ölüme götürülmüş anladım.

Yeryüzünde hüküm süren kuvvet; hayat kuvveti değil ölüm kuvvetidir.

Ölüm, akıllı bir adamı hiçbir zaman apansızın almaz, her zaman gitmeye hazırdır.

İnsanların bazısı yaşayıp bazısı ölseydi, ölüm dayanılmaz bir acı olurdu.

İyi geçen bir gün nasıl mutlu bir uyku getirirse, iyi geçen bir yaşam da mutlu bir ölüm getirir.

Herkes kimsenin sağ kalmadığını bilir de, kendisinin öleceğine inanmak istemez.

Centilmen olarak doğmak bir tesadüftür; fakat bir centilmen olarak ölmek büyük bir başarıdır.

Bir isteğin lduğu sürece, yaşamak için bir nedenin vardır, kesin tatmin ölümdür.

D ğduğumuz zaman dünyaya hiçbir şey getiremediğimiz gibi, ölürken de hiçbir şey götüremeyiz.

K rkaklar ecelleri gelmeden birkaç kere ölürler, cesurlar ölümü bir kere tadarlar.

Hiç kimse, kendi ölümüne ağıt yakamaz. Wody Allen

Ölmemek insanlar için felakettir, başak için sararıp olgunlaşmamak ne ise insan oğlu için de ölmemek dur.

Ölüm daima gözünün önünde olsun, zaman asla adi endişelere düşmezsin ve hiçbir şeyi fazla hırsla arzu etmezsin.

Dünyanın gerçek öncülerinin evi, mezarlardır.

Ölümün son iyiliği, bir daha ölümün olmamasıdır.

Ölüm korkusu, ölümden daha korkunçtur.

Sözler

HZ ALİ SÖZLERİ

İslam büyüklerinin sözlerini öğrenmek istiyorsanız peygamber sözleri, Hz Ali sözleri, Hz Alinin sözleri ve Hz Ali nin sözleri Hz Ali sözleri resimli okuyarak bu sözleri idrak edebilir, manevi yönünüzü kuvvetlendirebilirsiniz.

Sakın insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur.

Sırrını iki kimseden başkası bilmesi. Sen ve Rabbin

Dünyada iki kişinin rızasını almakta hırslı ol. Annen ve Babanın.

Sıkıntı ve musibitlere karşı iki şey ile Rabbine sığın; Sabır ve Namaz

İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar.

Düşünme ve sevinme! Zamanın Sana ne sakladığı bilinmez.

Her sırtını sıvazlayanı dost sanma, belki bıçaklayacak "Yer" arıyordur.

Senden vazgeçene rağbet etme.

Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.

Fakirin ihtiyacı zenginin israfı kadardır.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını, başka birini misal göstererek anlatınız.

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

Sözler

DÜŞÜNDÜREN SÖZLER

Düşündürücü ve üzerine yorum yapılmasını istediğiniz sözler okumak istiyorsanız düşündüren sözler ve anlamlı sözler düşündüren sözleri kuyabilir, bu sözler üzerine tefekkür edebilirsiniz.

İnsan sevdi mi, hemen ardından hayranlık duyar, korkuya kapılır ve korur.

Sevgili dedi ki, düşüne gireceğim senin. Öyle sevindim ki yıllardır gözüme uyku girmedi.

Kimisi küfür eder seviyesi düşüktür. Kimisi bir cümle söyler anlamı büyüktür.

Bazen ilk görüşte bilirsin, o insan senin kaderindir. Bazen bir ömür ararsın, bulunmaz.

Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bu günden başlamıyorsun. EPİKTETOS

Kucaklamaya, kollarının yetmeyeceği bir ağaç, bir tohumla başlar. En uzun yolculuklar bir adımla başlar. Gerçek sevgiler ise küçük bir tebessümle başlar.

Para ve insan arasındaki karşılıklı ilişki söyledir: İnsan paranın sahtesini yapar, para da insanın. Benjamin Franklin

Bazı insanlar her şeyi olduğu gibi görür ve 'neden' diye sorarlar. Bense her şeyi asla olmadığı biçimde hayal eder ve 'neden olmasın' diye sorarım. . .

Tembel ve fakir olmak daima ayıplanmıştır. Bundan dolayı herkes fakirliği başkalarından ve tembelliği de, kendinden saklamaya büyük özen gösterir. . .

Bir insan yüzde yirmi okumakla, yüzde seksen sohbetle yetişir.

Sana ihanetin adını sorduğumda, adı yok demiştin. Şimdi ben son sözümü söylüyorum. Unutma! İhanetin adı yoksa affı da yoktur.

İnsan sevdi mi, hemen ardından hayranlık duyar, korkuya kapılır ve korur.

Papatya kızmadı hiçbir zaman yapraklarından fal bakılmasına. Gün olur belki sevmeyi de öğretebilirim umuduyla.

Kadınlar kocalarının güneş gibi olmasını isterler. Hem aydınlatıcı, hem yakıcı.

Aşkla gurur bir arada yürümez! Ya aşkın için gururunu, ya da gururun için aşkını feda edeceksin.

Yaşamını sadeleştir. Asla yaşamını erteleme. Mutluluk bir yolculuktur.

Kalanı hak ettiği gibi ağırladıysa bu yürek, gideni de layık olduğu gibi uğurlamasını bilir elbet!