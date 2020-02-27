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En güzel fotoğrafı sen çek, ödülü kap

Düzce Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir organizasyon düzenleyecek.

27.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:30En güzel fotoğrafı sen çek, ödülü kap
Düzce Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir organizasyon düzenleyecek. En güzel fotoğrafı çeken 8 Mart'ta düzenlenecek organizasyonda ödüllendirilecek.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Hayatın İçinden Kadın" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek. Yarışma ile amatör veya profesyonel fotoğrafçıların kendi objektifinden farklı alanlarda ve farklı sosyo-kültürel ortamlardaki kadınları fotoğraflayarak toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlanıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler için başvurular, 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında yapılacak ve katılımcıların fotoğrafları seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren fotoğraf sahiplerine 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlenecek programda sürpriz hediyeler verilecek.

Nasıl Başvuruda Bulunacağım?

Yarışmaya katılmak isteyen fotoğrafçılar ad – soyad ve iletişim bilgileri (telefon numarası, e – posta adresleri) ile çektikleri fotoğrafı 0(535) 928 70 76 numaralı telefona Whatsapp uygulaması üzerinden göndererek 5 Mart tarihine kadar başvuruda bulunabilir. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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