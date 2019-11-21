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En güzel gül resmîni çizmek için yarıştılar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilkokullar arasında "Çizgimde bir gül (SAV) var" isimli yarışma düzenlendi.

21.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:35En güzel gül resmîni çizmek için yarıştılar
'in ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla ilkokullar arasında "Çizgimde bir gül (SAV) var" isimli yarışma düzenlendi.

Yarışma, Resülullah Efendimiz'in Remzi olan gülü en güzel resmetme yarışıydı. Müracaat eden öğrenciler bugün saat 10.00'da Atatürk İlkokul'unda toplandı. Kendilerine gülün Anadolu kültüründe, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in yaşayan sevgisinin sembolü olduğu anlatılarak kendilerinden en güzel gülü çizmeleri istendi ve 4 saat süre verildi. İlçe Vaizi Yasin Kara ve 2 resim öğretmeninden oluşan seçici kurulun gözetiminde resimlerini çizen öğrencilerin her biri güzel gül resimleri ortaya çıkardılar. Yarışma sonunda 1. Çağla Kaba ( İlkokulu, 4/A), 2. Elvin Aydın (Dodurga İlkokulu 4/A) ve 3. Kübra Turan (Dodurga İlkokulu 4/A) oldular. Yarışmada dereceye giren öğrencilere para ödülü verildi. Yarışmaya İlçe Müftüsü Mustafa Topal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir de katılarak öğrencileri tebrik ettiler. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Dodurga, Bozüyük, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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